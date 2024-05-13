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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خطوات وطريقة حجز الوحدات السكنية للمغتربين في الخارج.. تفاصيل

صدى البلد

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، التفاصيل الكاملة لخطوات وإجراءات حجز المصريين المغتربين بالخارج للوحدات السكنية في مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وأضاف خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتعين على المصريين بالخارج الراغبين في تسجيل الوحدات السكنية؛ الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، والوصول إلى موقع حجز شقق المصريين بالخارج لتحويل مبالغ الحجز، ثم اختيار حجز الوحدات السكنية وإدخال بيانات المتقدم للحصول عليها، ثم اختيار الوحدة السكنية في المكان المرغوب فيه، وأخيرًا إجراء التحويل الإلكتروني بمبالغ جدية الحجز بالدولار الأمريكي.


وأشار متحدث وزارة الإسكان، إلى أن كراسة الشروط، والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وكذا قطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع للراغبين بالحجز، ويجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.


وأردف المهندس عمرو خطاب: من الأشياء المهمة التي يجب اتخاذها، هو تحميل كافة الأوراق المطلوبة ومعرفتها جيدًا ثم قراءة كراسة الشروط، فيوجد فريق عمل على مدار الساعة 24 ساعة للرد على استفسارات المواطنين المصريين المغتربين والمقيمين بالخارج؛ لتفادي أي أخطاء قد تحدث عند التحويل البنكي.

الأسكان وزارة الاسكان المغتربين مشروعات وزارة الإسكان الدولار الأمريكى التحويل الالكتروني

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