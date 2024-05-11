16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن شقق سكنية بنظام التمليك، التي تعلنها وزارة الإسكان الاجتماعي والحجز في شقق الإسكان، حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وفي هذا الصدد، تستعد وزارة الأوقاف خلال الأيام المقبلة لطرح عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها المنتشرة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، بمزايا متفردة.

وتتميز شقق الأوقاف التي تستعد الوزارة لطرحها بالعديد من التسهيلات، وأبرزها مقدمة الوحدة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه، وتشطيباتها الفريدة بالإضافة إلى مواقعها المميزة.

وخلال الأيام المقبلة، تستعد وزارة الأوقاف لطرح عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها المنتشرة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، بمزايا متفردة.

شقق الأوقاف 2024

ومن المقرر أن يتضمن الطرح الجديد لشقق الأوقاف 2024، عددا من الوحدات السكنية المختلفة المساحات في عدد من الأماكن هي "القاهرة – الجيزة – القليوبية – بورسعيد – السويس- الشرقية- الفيوم- بني سويف- البحر الأحمر- طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادى الجديد – قنا – الأقصر – أسوان".

شروط حجز شقق الأوقاف 2024

وهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل الحصول على وحدة سكنية ضمن طروحات شقق الأوقاف 2024، لعل أبرزها ما يلي:

الشرط الأول: أن يقر المتقدم بأنه عاين الوحدات السكنية ويوافق على شرائها بحالته وأوصافها ومساحتها الراهنة.

الشرط الثاني: أن يقر المتقدم بأنه في حالة التعاقد معه وتأخره في سداد أي من هذه الالتزامات المستحقة عليه طبقًا للشروط المبينة بهذه الكراسة تحل على جميع الأقساط فورًا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وفي حالة عدم السداد يحق للهيئة اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه وإعادة الإشهار عنها بدون تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء.

الشرط الثالث: أن يتعهد المتقدم بسداد جميع المصروفات المترتبة على نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري أو غيرها من المصروفات الإدارية التي تقررها الهيئة، وكذلك سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز إن وجد مع باقي المشترين طبقًا للقانون.

الشرط الرابع: أن يتعهد المتقدم بعدم إدخال أي تعديلات على العين إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وبحيث لا تعطي هذه التعديلات ميزات على حساب مدخل المحلات أو البروز في الشارع أو على حساب المحلات المجاورة، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والتعليمات السارية، وأن يحصل على موافقة الجهات المختصة، وأن هذه المحلات مخصصة لكافة الأغراض التجارية وخلافه عدا الأنشطة التي تضر بالصحة العامة أو تؤثر على سلامة المبنى.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تبذل العديد من الجهود لتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة للمواطنين، حيث تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بانتظام عن طرح الشقق في مختلف مشروعات الإسكان المتنوعة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وسوف نرصد لكم نظام سداد قيمة شقق الأوقاف 2024، والتي جاءت كالتالي:

1- يتم خصم نسبة 7% من قيمة الوحدة السكنية المخصصة في حالة سداد ثمنها كاش.

2- من الممكن سداد قيمة الوحدة السكنية على 3 سنوات بدون فائدة، حيث يتم سداد 30% من الثمن دفعة مقدمة حجز وسداد 70% الباقي على 36 شهرًا بدون فوائد.

3- يتاح أيضًا الحصول على الوحدة السكنية بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة البنك المركزي، حيث يتم سداد مقدم حجز 20% من قيمة الوحدة والباقي وهي نسبة 80% تقسط على 60 شهرًا مضاف إيها فائدة البنك المركزي المعمول بها حاليًا.

4- يرجى العلم بأن مقدمة حجز شقق الأوقاف 2024 تبدأ من 16 ألف جنيه، مع سداد 200 جنيه مصاريف إدارية.

كما نرصد لكم مميزات شقق وزارة الأوقاف، والتي جاءت كالتالي:

- توفر وزارة الأوقاف بتسهيلات كبيرة في السداد.

- جميع التفاصيل والتأمين موضحة بكراسة الشروط.