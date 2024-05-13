فلسطين ترفض إدارة معبر رفح تحت حكم إسرائيل.. تفاصيل

كشف مسؤول فلسطيني، اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية رفضت إدارة معبر رفح من جانب فلسطين "تحت حكم إسرائيل".

وقال المصدر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية "التي رفضت ذلك".

وأضاف: "السلطة الفلسطينية اشترطت لاستلام معبر رفح الالتزام بخطة السلام العربية التي صاغتها السداسية العربية، القاضية بوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والتزام إسرائيل بجدول زمني للمفاوضات حتى إقامة دولة فلسطينية".

وأوضح المصدر: "السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن تدير معبر رفح تحت حكم إسرائيل العسكري، ولن تستلم قطاع غزة على أجزاء".