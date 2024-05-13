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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبوالعينين: استضافة مصر للمؤتمر الاقتصادي الأوروبي علامة فارقة في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية

صدى البلد

قال  النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب: إن استضافة مصر خلال الشهر المقبل لفعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، من شأنه الإسهام في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية؛ موضحا أنه سيكون علامة فارقة في تعزيز الاقتصاد القومي.


جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار ..الصناعة ..التصدير .. المثلث الذهبي" والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور  المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة و عدد من كبار رجال الأعمال.


وأضاف أن عمليات توطين الصناعة المصرية من خلال منح الحوافز المختلفة للمستثمرين وتسكين الصناعات المختلفة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة  والتخطيط الكبد لتلك المناطق.
 

قال أبوالعينين: إنه آن الأوان لتكون الصناعات المتخصصة في وضعها الصحيحة والذي يليق بمكانة مصر من خلال توفير الكوادر الفنية من خريجي الجامعات وربط العلم بالتخصص وتأهيل تلك الكوادر بما يتوافق مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة وتسويق الجامعات المصرية.

أحمد سمير وزير الصناعة الاتحاد الأوروبي الثورة الصناعية الرابعة الجامعات المصرية الدكتور مصطفى مدبولى

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