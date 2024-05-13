محمد السلاب: الرخصة الذهبية أهم حوافز الدولة للمستثمرين

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس النواب، إن الدولة تقدم الدعم للمستثمرين عن طريق الحوافز الضريبية وغيرها، مشيرا إلى أن تلك الحوافز لا تعد الشيء الأهم، لكن تستطيع الدولة إعطاء حوافز فيما يخص أسعار الأراضي والرخص الذهبية.

وأضاف السلاب، في فعاليات مؤتمر «الاستثمار والصناعة والتصدير.. المثلث الذهبي»، أن قطاع عريض من المستثمرين سعدوا كثيرا بما جرى تقديمه من حوافز ضريبية، أو الرخصة الذهبية، لما أدى بدوره إلى تسهيل مهمام عملهم، «مجلس النواب مع الجهات التنفيذية حل كل العقبات الموجودة».



وأوضح أن أن مجلس النواب يسعى لإحداث توازن فيما يخص العمل وصاحبه والعامل، لأن ذلك دائما ما يعود على الطرف الأخير بشكل أكثر راحة.

و أكد أن كل التشريعات الخاصة بالمصنع تم إرجاء قرار الحبس منها، لكن يجرى تطبيق الإغلاق أو الغرامات، ذلك لأن الحبس لا يكون صحيحا بالنسبة للمستثمرين: «التنمية المستدامة على مدار الـ15 سنة اللي فاتوا كان الحل الوحيد اللي بيفضل شغال ومش بيقفل هي الصناعة».

وتابع: «المصانع في أزمة كورونا كانت شغالة بكل وقتها، وكان أغلب أصحاب المصانع قافلين على نفسهم، وبيصنعوا وبيشغلوا، وفي أيام ثورتي 2011 و2013 كانت الصناعات تعمل بكل قوتها دون توقف».