تضامن النواب: زيادة مكافأة الرائدات الريفيات لـ1500 جنيه تنفيذ لتوصيات اللجنة

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي - قطاع الشئون الاجتماعية.

وتم توجيه الدعوة إلى وزارت التضامن الاجتماعي، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، انه خلال الـ 4 سنوات الماضية شهدنا صدمات متتالية، ويجب أن يكون مشروع الموازنة يركز على الأولويات ويرفع كفاءة الإنفاق العام.

وأضاف القصبي أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، اعتذرت عن حضور اجتماع اليوم، لوجودها خارج البلاد، ولكنها أصدرت قرارا بالأمس بزيادة مكافأة الرائدات الريفيات الاجتماعيات، من ٩٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه، تنفيذا لتوصية اللجنة فيما سبق.

و تناقش اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.