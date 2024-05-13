سيارة تطيح بـ شابين على طريق الشيخ زايد .. والنتيجة مأساة

أطاحت سيارة ملاكي بشابين أثناء عبورهما الطريق بمدينة الشيخ زايد ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بعدة إصابات خطرة، تم نقلهما إلى المستشفى وإلقاء القبض على قائد السيارة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على طريق الشيخ زايد عقب اصطدام سيارة بشابين وسط الطريق، انتقل على الفور رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة آخر، جرى نقلهما إلى المستشفى، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.