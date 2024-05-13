نائب رئيس هيئة الاستثمار: نعمل على دعم المستثمرين ومنظومة جديدة لمنح التراخيص



أكد ياسر عباس ، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل وفقا لتكليفات الدولة التي تتضمن دعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار .



أضاف خلال الجلسة الثانية من فعاليات الجلسة الأولي لمؤتمر الصناعة التصدير " المثلث الذهبي" الذي نظمته جمعية رجال الأعمال اليوم ، أن الهيئة لديها أكثر من ١٠ مراكز استثمارية تتضمن ٦٧ مركزا ومنطقة التراخيص .



أوضح أن الهيئة بصدد إطلاق منظومة متطورة لمنح تراخيص الاستثمار في القريب العاجل وبما يحقق التكامل مع كافة الجهات الحكومية في الدولة وبما ينعكس علي عمليات دعم المستثمرين .