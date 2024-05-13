لازم الناس تعرف.. الرئيس السيسي يرد على تساؤلات المصريين حول زيادة الإنفاق

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية خلال عرضه اليوم الاثنين، عن مشروعات محطات التحلية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل دعم القطاع الزراعي وتنفيذ مشروعات زراعية كبرى.

الرئيس السيسي: التكلفة 190 مليار جنيه.. لازم الناس تعرف

قال الرئيس السيسي: "التكلفة 190 مليار جنيه.. والمصريين كتير سواء كان في الرأي العام والمفكرين والمثقفين.. يقولك الفلوس فين.. أنا مكنش عندي خيارات تانية.. أن نسيب بلدنا كده وأنها تخرب.. كنا نعانى من إنفاق عالي جدا من الحكومة والدولة في سبيل أن البلد دي تعيش.. انت قولت على ده فقط.. طب مشروع رشيد كام؟.. مأخذ رشيد بـ 150 كليو.. الدكتور شاكر وزير الكهرباء كان عاوز لمحطات الكهرباء 50 مليار جنيه".

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمة في افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: "احنا عملنا حاجة الاقتصاديات مش سهلة.. ومفيش خيارات.. بنتكلم عن 190 مليار جنيه.. طب رشيد كام بقي.. وبنتكلم عن 150 كيلو وترعة مكشوفة وترعة مقفولة بالمواسير ثم محطة المأخذ.. قد يساوى في تكلفته محطة الحمام".

المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أُنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول ١٢٠ كم وعمق ٦٠: ٧٠ كم، ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.

ويعد “مشروع مستقبل مصر” قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. تم تنفيذ المشروع على المساحة المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.

ويوفر مشروع مستقبل مصر، نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمل خلال المواسم القادمة. ويتم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين.