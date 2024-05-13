الكيني كاماكو حكمًا لمواجهة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد مواجهة مصر وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لطاقم حكام كيني بقيادة بيتر واويرو كاماكو.

ويعاون كاماكو المساعدان جيلبرت كيبكويتش تشيريوت وصامويل كوريا موانجي، والحكم الرابع ديكينز ميميسا نياجروا.

كما أعلن "فيفا" اختيار الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لقيادة مواجهة غينيا بيساو ومصر، في الجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.

ويعاون إسماعيل المساعدان الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.