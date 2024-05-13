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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تدخل قائمة الأفضل 4.2% عالميًا في تصنيف CWUR

صنفت جامعة المنصورة ضمن أفضل 4.2% من بين 20,966 جامعة على مستوى العالم في تصنيف "CWUR" المعني بتصنيف الجامعات حول العالم، وحصلت على المركز الثالث محليا والمركز الحادى عشر أفريقيا، حيث حققت الجامعة المركز 873 عالميا وفقًا لنسخة 2024 من قائمة Global 2000 القائمة على النتائج من قبل مركز تصنيف الجامعات العالمية.

وأكد  الدكتور شريف  خاطر- رئيس جامعة المنصورة ، أن حصول الجامعة على المركز الثالث في تصنيف "CWUR" هو استكمالاً لما تحققه جامعة المنصورة من مراكز متقدمة في كافة التقييمات الدولية كل عام بسبب التزامها بتطبيق المعايير العالمية في كافة النواحي المتعلقة بمنظومة التعليم والبحث العلمي، لافتاً إلى أن هذا التصنيف يشير إلى تمتع الجامعة بسمعة مرموقة سواء في مصر أو العالم ، حيث تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والريادة من خلال برامجها الدراسية والأبحاث العلمية التي تولي لها إهتماماً كبيراً.

وأوضح الدكتور طارق غلوش  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف "CWUR" يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين أكثر من   20 ألف جامعة على مستوى العالم حيث يتم استخدام المؤشرات الموضوعية لجميع الركائز الأساسية الأربعة التي تقوم عليها منهجية التصنيف (التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمى) :
"جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% أيضاً، وتميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، بالإضافة لمخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعي وهي: عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية.

جدير بالذكران مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية رائدة تقدم المشورة في مجال السياسات والرؤى الإستراتيجية والخدمات الإستشارية للحكومات والجامعات لتحسين النتائج التعليمية والبحثية. تنشر CWUR تصنيفات جامعية عالمية موثوقة، والمعروفة بالموضوعية والشفافية والاتساق، والتي تحظى بثقة الطلاب والأكاديميين ومديري الجامعات والحكومات من جميع أنحاء العالم.

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