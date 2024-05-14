أخبار السيارات.. أسعار ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بمصر.. نيسان جوك 2025 الكروس أوفر تباع بهذا السعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة فولكس فاجن عن طرازها فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 الجديد كلياً ، وتنتمي فاجن تيجوان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر الان في جيلها الثالث .

أعلن وكيل سيارات إم جي بالسوق المصري عن توافر طرازها الجديد إم جي 4 الكهربائية الجديدة ، وتطرح سيارة 4 الكهربائية بالسوق المصري لأول مرة ، وتنتمي إم جي 4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وستظهر السيارة رسمياً لأول مرة في مصر يوم 15 مايو من الشهر الجاري .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه هذه الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات جديدة بها العديد من المميزات المتطورة ، ومن ضمن السيارات التي يقدمها الصانع الصيني بسوق السيارات بى واى دى‬ F3 موديل 2024 ، وتنتمي F3 لفئة السيارات السيدان .

كشفت شركة ميني البريطانية عن أطلاق طرازها الجديد ميني كوبر ، وتنتمي كوبر لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 بمختلف فئاتها سواء كانت السيدان أو الهاتشباك أو الكروس أوفر ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات بها العديد من المميزات التكنولوجيات المتطورة من ضمنها سيارة نيسان جوك موديل 2025 ، وتنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .