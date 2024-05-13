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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة 2024 تباع بالسوق المحلي

أرخص سيارة 2024
أرخص سيارة 2024 تباع بالسوق المحلي

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه هذه الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات جديدة بها العديد من المميزات المتطورة ، ومن ضمن السيارات التي يقدمها الصانع الصيني بسوق السيارات بى واى دى‬ F3 موديل 2024 ، وتنتمي F3  لفئة السيارات السيدان .

 أرخص سيارة 2024 تباع بالسوق المحلي 

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- مواصفات بى واى دى‬ F3 موديل 2024 :

 أرخص سيارة 2024 تباع بالسوق المحلي 

زودت سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة من ضمنها، مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية تحتوي على إشارات، وبها وسائد هوائية.

 أرخص سيارة 2024 تباع بالسوق المحلي 

بالإضافة إلى أن سيارة   بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تمتلك أيضا فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، وتكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، وكسوه مقاعد من الجلد، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، ونظام ترفيهي ، وراديو، وUSB، وAUX .

- محرك بى واى دى‬ F3 موديل 2024 :

 أرخص سيارة 2024 تباع بالسوق المحلي 

عزم دوران سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 يصل الي 145 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 108 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر ، وتصل سرعة بي واي دي القصوى إلى 180 كم/ساعة .

- أسعار بى واى دى‬ F3 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :

 أرخص سيارة 2024 تباع بالسوق المحلي 

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 680 ألف جنيه .

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