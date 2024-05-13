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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نيسان جوك 2025 الكروس أوفر تباع بهذا السعر

نيسان جوك 2025 الكروس
نيسان جوك 2025 الكروس أوفر تباع بهذا السعر

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 بمختلف فئاتها سواء كانت السيدان أو الهاتشباك أو الكروس أوفر ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات بها العديد من المميزات التكنولوجيات المتطورة من ضمنها سيارة نيسان جوك موديل 2025 ، وتنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

 نيسان جوك 2025 الكروس أوفر تباع بهذا السعر

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- محرك نيسان جوك موديل 2025 :

 نيسان جوك 2025 الكروس أوفر تباع بهذا السعر

تتسارع سيارة نيسان جوك موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر ، وقوة 115 حصان، وتصل سرعة جوك القصوى الي 180 كم/ساعة .

- مواصفات نيسان جوك موديل 2025 :

 نيسان جوك 2025 الكروس أوفر تباع بهذا السعر

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2025 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات خلفيه، وكاميرا خلفية، وقفل مركزي للأبواب، وسبويلر خلفي، ومصابيح ضباب، ومثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل AUX .

- سعر نيسان جوك موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات :

 نيسان جوك 2025 الكروس أوفر تباع بهذا السعر

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بدون زيادات بالسوق المصري بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بدون زيادات بالسوق المصري بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بدون زيادات بالسوق المصري بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

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