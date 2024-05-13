 نيسان جوك 2025 الكروس أوفر تباع بهذا السعر

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 بمختلف فئاتها سواء كانت السيدان أو الهاتشباك أو الكروس أوفر ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات بها العديد من المميزات التكنولوجيات المتطورة من ضمنها سيارة نيسان جوك موديل 2025 ، وتنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .
- محرك نيسان جوك موديل 2025 :
تتسارع سيارة نيسان جوك موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر ، وقوة 115 حصان، وتصل سرعة جوك القصوى الي 180 كم/ساعة .
- مواصفات نيسان جوك موديل 2025 :
زودت سيارة نيسان جوك موديل 2025 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات خلفيه، وكاميرا خلفية، وقفل مركزي للأبواب، وسبويلر خلفي، ومصابيح ضباب، ومثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل AUX .
- سعر نيسان جوك موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات :
الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بدون زيادات بالسوق المصري بسعر مليون و 15 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بدون زيادات بالسوق المصري بسعر مليون و 115 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بدون زيادات بالسوق المصري بسعر مليون و 165 ألف جنيه .