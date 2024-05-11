بنتلي باتور 2025 كوبيه بسعر2.1 مليون دولار .. صور

أعلنت شركة بنتلي عن سياراتها الجديدة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 الرياضية ، وتنتمي باتور لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري، وسينتج من سيارة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 الرياضية عدد 16 سيارة فقط .
- محرك بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 :
تحصل سيارة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 علي قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 750 حصان، وعزم أقصي للدوران 1000 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
- مواصفات بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 :
زودت سيارة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف مطوي ، بالإضافة الي وجود سقف ناعم مخفي خلف المقاعد ويستغرق الأمر 19 ثانية فقط لخفض أو رفع السقف بمجرد الضغط على الزر ، وبها مقعدين فقط للركاب ، ويوجد غطاء للسقف يخفي السقف القماش عند طيه .
تظهر سيارة بـ طلاء مذهل باللون Vermillion Gloss الساتان، وبها لمسات من ألياف الكربون اللامعة، وبها إدخالات من الذهب الوردي لتتناسب مع هاتف ايفون الخاص بك، وبها أزرار تقليدية ، وأقراص ثلاثية ، وساعة تناظرية تشبه التي تتواجد بـ سيارة كونتيننتال جي تي كشف .
- سعر بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 :
تباع سيارة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 بسعر يصل 2.1 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 7 مليون 875 ألف ريال سعودي .