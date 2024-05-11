بنتلي باتور 2025 كوبيه بسعر2.1 مليون دولار .. صور

أعلنت شركة بنتلي عن سياراتها الجديدة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 الرياضية ، وتنتمي باتور لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري، وسينتج من سيارة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 الرياضية عدد 16 سيارة فقط .

بنتلي باتور 2025 الكوبيه سعرها 2.1 مليون دولار

- محرك بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 :

بنتلي باتور 2025 الكوبيه سعرها 2.1 مليون دولار

تحصل سيارة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 علي قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 750 حصان، وعزم أقصي للدوران 1000 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 :

بنتلي باتور 2025 الكوبيه سعرها 2.1 مليون دولار

زودت سيارة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف مطوي ، بالإضافة الي وجود سقف ناعم مخفي خلف المقاعد ويستغرق الأمر 19 ثانية فقط لخفض أو رفع السقف بمجرد الضغط على الزر ، وبها مقعدين فقط للركاب ، ويوجد غطاء للسقف يخفي السقف القماش عند طيه .

بنتلي باتور 2025 الكوبيه سعرها 2.1 مليون دولار

تظهر سيارة بـ طلاء مذهل باللون Vermillion Gloss الساتان، وبها لمسات من ألياف الكربون اللامعة، وبها إدخالات من الذهب الوردي لتتناسب مع هاتف ايفون الخاص بك، وبها أزرار تقليدية ، وأقراص ثلاثية ، وساعة تناظرية تشبه التي تتواجد بـ سيارة كونتيننتال جي تي كشف .

- سعر بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 :

بنتلي باتور 2025 الكوبيه سعرها 2.1 مليون دولار

تباع سيارة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 بسعر يصل 2.1 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 7 مليون 875 ألف ريال سعودي .