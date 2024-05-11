يتوافر بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه هذه السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بفضل ما تمتلكه من مميزات متطورة ، واستقرت أسعار السيارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي الي تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم فرضها علي السعر الرسمي للسيارة .

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

- مواصفات سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

زودت سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل، وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات ، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ، ووسائد هوائية، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وفرش مقاعد من القماش، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ، وبلوتوث.

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

بالإضافة الي ان سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تمتلك أيضا عجلة القيادة متعددة الاستخدامات ، ومسند وسطي أمامي، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية ، وكاميرا ، ومثبت سرعة، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة ، وأبل كاربلاي، وأندرويد أوتو .

- محرك سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

تتسارع سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وتنتج عزم دوران 150 نيوتن/متر ، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

- أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2024 بالسوق المصري :

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 960 ألف جنيه .