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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

سعر سيتروين سي إليزيه
سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

يتوافر بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه هذه السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بفضل ما تمتلكه من مميزات متطورة ، واستقرت أسعار السيارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي الي تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم فرضها علي السعر الرسمي للسيارة .

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

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- مواصفات سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

زودت سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل، وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات ، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ، ووسائد هوائية، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وفرش مقاعد من القماش، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ، وبلوتوث.

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

بالإضافة الي ان سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تمتلك أيضا عجلة القيادة متعددة الاستخدامات ، ومسند وسطي أمامي، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية ، وكاميرا ، ومثبت سرعة، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة ، وأبل كاربلاي، وأندرويد أوتو .

- محرك سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

تتسارع سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وتنتج عزم دوران 150 نيوتن/متر ، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

- أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2024 بالسوق المصري :

سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 960 ألف جنيه .

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