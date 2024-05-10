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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات فرنسية بالسوق المصري .. اعرف الأسعار والمواصفات

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية

يضم السوق المحلي للسيارات مجموعة مختلفة من الاصدارات، والتي تتوع بحسب التصميم الهيكلي، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها العلامات الفرنسية والتي تحقق شعبية كبيرة محليًا وعالميًا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع ارخص 5 سيارات فرنسية بالسوق المصري 

رينو تاليانت

1 - رينو تاليانت

 

تأتي السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بمحرك بقوة 100 حصان، سعة 1000 سي سي، مع 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك، مع باقة من التجهيزات منها لوحة عدادات يبلغ قياسها 4.2 بوصة، نظام ترفيهي صوتي، كاميرا خلفية، حساسات ركن للمساعدة على الاصطفاف.

 

وتضم السيارة رينو تاليانت 2024 شاشة ملونة تعمل باللمس، مكيف هواء، عجلة قيادة تدعم العديد من أوامر التحكم، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، نوافذ كهربائية، مرايات جانبية، قفل مركزي.

 

سعر السيارة رينو تاليانت موديل 2024

 

الفئة الأولى رينو تاليانت موديل 2024 بسعر 799,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو تاليانت موديل 2024 بسعر 899,000 جنيه.

 ستروين سي اليزيه

2 - ستروين سي اليزيه

 

زودت ستروين سي اليزيه بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

 

كما دعمت السيارة بنظام صوتي ترفيهي 4 مكبرات، و مرايا جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس 7 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

 

سعر السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 

 

الفئة الأولى موجيل 2024 بسعر 890,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 960,000 جنيه.

ستروين سي 3

3 - ستروين سي 3

 

زودت السيارة ستروين سي 3 بمحرك رباعي الاسطوانات 1200 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا و205 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية 6 غيار.

 

وتضم السيارة ستروين سي 3 بنظام ترفيهي مع مكبرات صوتية، بلوتوث، شاشة تعمل باللمس، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، كاميرا خلفية، وسائد هوائية، فرامل ABS وبرنامج EBD، زجاج كهربائي، مكيف هواء.

 

اسعار السيارة ستروين سي 3 موديل 2024 

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 1,055,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,190,000 جنيه.

بيجو 2008

4 - بيجو 2008

 

زودت السيارة بفرامل يد كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، محدد سرعة، شاشة وسائط 7 بوصة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، كاميرا، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، حساسات ركن خلفية وأمامية.

 

زودت السيارة بمحرك 3 سلندر "تيربو" سعة 1200 سي سي، بقوة 130 حصان، وعزم الدوران 230 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، واستهلاك وقود 5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

وزودت السيارة ببرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وسائد هوائية أمامية وجانبية، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، ودعم لأنظمة الفرمل EBA، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرمل EBD.

 

سعر السيارة بيجو 2008 موديل 2024 

 

الفئة الأولى Allure موديل 2024 بسعر مليون و630 ألف جنيه.

الفئة الثانية GT موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه.

رينو ميجان

5 - رينو ميجان

 

تعتمد السيارة رينو ميجان فنيًا على ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 115 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 11.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

 

اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023 فئة 1600 سي سي

 

الفئة الأولى بسعر 1,099,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,300,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,400,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,410,000 جنيه.

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