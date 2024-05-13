سيراتو وسبورتاج .. أسعار سيارات كيا بعد التخفيضات

انخفضت أسعار جميع طرازات كيا المقدمة في السوق المصري خلال شهر ابريل الماضي، حيث تراجعت أسعار النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر "اكسيد" بقيمة وصلت إلى 350 ألف جنيه، كما شهدت السيارة كيا سورينتو انخفاضًا رسميًا وصل إلى 550 ألف جنيه.

وتراجعت الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بقيمة تراوحت بين 310 ألف جنيه حتى 440 ألف جنيه، كما انخفضت الاسعار الرسمية للسيارة الشهيرة كيا جراند سيراتو 2024 بقيمة قدرها 200 ألف جنيه للفئة الأولى والثالثة، بينما انخفضت اسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 170 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية لسيارات كيا المطروحة في مصر بعد اخر تخفيضات شهدها السوق المحلي

الاسعار الرسمية لسيارات كيا بعد التخفيضات

1 – كيا اكسيد موديل 2024

تضم كيا اكسيد موديل 2024 ناقل حركة اوتوماتيك دبل كليتش 7 غيار، دفع امامي، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، بقوة 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، واستهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وبهذه القدرات الفنية تستغرق السيارة 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة الثبات 0.

الاسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 بعد التخفيض

الفئة الأولى بقيمة قدرها مليون و399 ألف و900 جنيه بدلاًمن مليون و429 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و499 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و499 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون و599 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و599 ألف و900 جنيه.

الاسعار الرسمية لسيارات كيا بعد التخفيضات

2 – كيا سورينتو موديل 2023

تضم كيا سورينتو موديل 2023 محرك هجين، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 230 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، وتنطلق سورينتو من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.5 ثانية.

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سورينتو موديل 2023 بعد التخفيض

تقدم السيارة كيا سورينتو موديل 2023 بقيمة قدرها 3 مليون و199 ألف و900 جنيه بدلاً من 3 مليون و749 ألف و900 جنيه.

الاسعار الرسمية لسيارات كيا بعد التخفيضات

3 – كيا سبورتاج موديل 2024

زودت كيا سبورتاج موديل 2024 بمحرك 1600 CC تيربو، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 180 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن متر، وناقل سرعات 7 غيار DSG، مع ابعاد خارجية بلغت 4515 مم للطول الكلي، و1865 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1650 مم، و170 مم للخلوص الارضي، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 591 لتر.

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بعد التخفيض

الفئة الأولى بقيمة قدرها مليون و789 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و99 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و919 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و249 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 2 مليون و49 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و449 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 2 مليون و159 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و599 ألف و900 جنيه.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 2 مليون و219 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و649 ألف و900 جنيه.

الفئة السادسة بقيمة قدرها 2 مليون و289 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و699 ألف و900 جنيه.

الاسعار الرسمية لسيارات كيا بعد التخفيضات

4 – كيا جراند سيراتو موديل 2024

تتسارع كيا جراند سيراتو موديل 2024 من النقطة 0 لـ 100 كم/ساعة في 12 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تقطع مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، حيث تستخدم السيارة محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يستطيع أن ينتج 130 حصانا و192 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

الاسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 بعد التخفيض

الفئة الأولى بقيمة قدرها 1,249,900 جنيه بدلاً من 1,449,900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,379,900 جنيه بدلاً من 1,549,900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,449,900 جنيه بدلاً من 1,649,900 ألف جنيه.