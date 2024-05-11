أرخص سيارة SUV "زيرو" في مصر .. سعرها بعد التخفيض

تعتبر النسخة شيري تيجو 3 واحدة من أرخص السيارات التي يقدمها الصانع الصيني بالسوق المصري، وذلك عن فئة الطرازات الرياضية من عائلة الـ SUV، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، مع تخفيضات رسمية حدثت ابريل الماضي بقيمة قدرها 100 الف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 ومواصفاتها التفصيلية

مواصفات وتجهيزات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على جنوط رياضية، اضاءة LED ومصابيح ضباب، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وفتحة سقف كهربائية.

شيري تيجو 3 موديل 2024

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 شاشة 7 بوصة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي وعدد من المكبرات، حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، كاميرا.

شيري تيجو 3 موديل 2024

وزودت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات الاخرى منها، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، نظام إيموبليزر، بالاضافة لفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

شيري تيجو 3 موديل 2024

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيك CVT، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 125 حصان و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري تيجو 3 موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بعد التخفيضات

انخفضت أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في ابريل الماضي بقيمة قدرها 100 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 855 ألف جنيه بدلاً من 955 ألف جنيه.