أرخص عربية أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. بهذا السعر

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات موديلات 2024، ارخصها سعرًا هي النسخة سوزوكي اسبريسو، والتي تتصدر قائمة السيارات الاقتصادية المطروحة محليًا، حيث تقدم عبر فئة واحدة وبإطلالة اقرب للرياضية.

وتعتبر سوزوكي اسبريسو صاحبة لقب ارخص عربية في مصر، وهي تضم محرك سعة 1000 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 67 حصانا، بالاضافة إلى 90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ولعل من أبرز ما يميزها تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر وتجهيزات ارخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر

سوزوكي اسبريسو 2024

تجهيزات وابرز مواصفات السيارة سوزوكي اسبريسو

تضم السيارة سوزوكي اسبريسو 2024 مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور ستيرنج، زجاج كهربائي أمامي، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مع مكبرات صوتي وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

سوزوكي اسبريسو 2024

وتحتوي السيارة سوزوكي اسبريسو 2024 على قفل مركزي، ريموت تحكم، انذار، حساسات ركن خلفية، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية سعة 239 لتر، وبنسبة طول كلي بلغت 3565 مم، و1520 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1549 مم، مع 180 مم لمستوى الخلوص الارضي.

سوزوكي اسبريسو 2024

وتأتي السيارة سوزوكي اسبريسو بخزان للوقود سعة 27 لتر، مع مقدمة حادة الشكل، وتصميم رياضي، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 14.3 ثانية، مع استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي اسبريسو 2024

سعر سوزوكي اسبريسو موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو "أوتوماتيك" موديل 2024 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 549.900 جنيه.