أخبار السيارات| أرخص عربية أوتوماتيك 2024 في مصر..وفر 40 ألف جنيه واركب كسر زيرو..وهيونداي النترا 2010 بأقل سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اختفت ظاهرة الأوفر برايس بشكل ملحوظ عن عدد كبير من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة شيري تيجو 7 موديل 2024 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، واصبحت تباع بأسعارها الرسمية والتي تبدأ من 950 ألف جنيه.

ظهرت السيارة هيونداي النترا موديل 2010 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع السيارة بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 190 ألف كيلومتر.

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات موديلات 2024، ارخصها سعرًا هي النسخة سوزوكي اسبريسو، والتي تتصدر قائمة السيارات الاقتصادية المطروحة محليًا، حيث تقدم عبر فئة واحدة وبإطلالة اقرب للرياضية.

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 من اشهر السيارات الرياضية المطروحة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متوسطة الحجم، وتنطلق السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 855 ألف جنيه.

يضم السوق المحلي للسيارات مجموعة مختلفة من الاصدارات، والتي تتوع بحسب التصميم الهيكلي، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها العلامات الفرنسية والتي تحقق شعبية كبيرة محليًا وعالميًا.