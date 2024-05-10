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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وفر 40 ألف جنيه.. اركب سيارة رياضية 2024 كسر زيرو

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 من اشهر السيارات الرياضية المطروحة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متوسطة الحجم، وتنطلق السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 855 ألف جنيه.

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وظهرت إحدى سيارات النسخة شيري تيجو 3 موديل 2024 للبيع على الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر فقط، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل سواء من الداخل أو الخارج.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 باقة من التجهيزات ابرزها، حساسات ركن لسهولة التحكم، كاميرا خلفية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت تحكم، قفل مركزي، فتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية، اشارات جانبية بالمرايات والتي تعمل كهربائيًا ايضا.

 

وحصلت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، زجاج خلفي مظلل، باور، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، مثبت سرعة.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 ناقل سرعات أوتوماتيك CVT يعمل عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما يصل استهلاكها من الوقود نحو 6.1 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات إجمالية تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 

 

ظهرت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ 815 ألف جنيه، أي أقل من سعرها الرسمي بقيمة قدرها 40 ألف جنيه.

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