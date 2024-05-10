بأقل سعر.. اركب هيونداي النترا موديل 2010 أوتوماتيك

ظهرت السيارة هيونداي النترا موديل 2010 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع السيارة بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 190 ألف كيلومتر.

وتتمتع السيارة هيونداي النترا موديل 2010 بمفهوم الفبريكا من الداخل بشكل كامل، بينما خضعت إلى بعض التحديثات الخارجية للطلاء من الجانبية فقط، ومازالت تحتفظ بحالة الفبريكا من ناحية السقف والكبوت والحقيبة الخلفية.

هيونداي النترا موديل 2010

وتأتي السيارة هيونداي النترا موديل 2010 بجنوط 16 بوصة مع اطارات وبطارية جديدة، بالاضافة إلى وجود بعض التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مكيف هواء تاتش، 4 مكبرات صوتية، مدخل USB وAUX.

هيونداي النترا موديل 2010

وتضم السيارة هيونداي النترا موديل 2010 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الاكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، ريموت تحكم.

هيونداي النترا موديل 2010

وزودت السيارة هيونداي النترا موديل 2010 بمقاعد من الجلد تشمل الارضية ايضا، بالاضافة إلى اضاءة LED، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 121 حصانا و156 نيوتن متر من عزم الدوران.

هيونداي النترا موديل 2010

وتعتمد السيارة هيونداي النترا موديل 2010 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبأبعاد خارجية بلغت 4.530 متر للطول الكلي، و1.775 متر للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1.460 متر، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان.

سعر السيارة هيونداي النترا موديل 2010

ظهرت السيارة هيونداي النترا موديل 2010 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 380 ألف جنيه.