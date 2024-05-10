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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون أوفر برايس .. أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر

اسعار شيري تيجو 7
اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 حاليا

اختفت ظاهرة الأوفر برايس بشكل ملحوظ عن عدد كبير من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة شيري تيجو 7 موديل 2024 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، واصبحت تباع بأسعارها الرسمية والتي تبدأ من 950 ألف جنيه.

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وتعد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 من اشهر الاصدارات الرياضية التي تقدمها العلامة الصينية في مصر، وذلك عن فئة الـ SUV، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى BASELINE، والثانية HIGHLINE.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بدون أوفر برايس، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات

اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بدون أوفر برايس

ابعاد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024

 

  • الطول 4505 مم.
  • العرض 1837 مم.
  • الارتفاع 1670 مم.
  • الخلوص 210 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2670 مم.
  • سعة خزان الوقود 57 لتر.
  • مساحة التخزين 414 لتر.
اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بدون أوفر برايس

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 

 

  • تستهلك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 نحو 7.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
  • تستخدم محرك 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر.
  • قوة إجمالية للمحرك 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات DSG أوتوماتيك 6 غيار.
  • السرعة القصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.
اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بدون أوفر برايس

الاسعار الرسمية للسيارة اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بدون أوفر برايس

 

الفئة الأولى شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 950,000 جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 1,025,000 جنيه.

اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بدون أوفر برايس
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