من غير «أوفر برايس».. أسعار كيا جراند سيراتو 2024 في مصر

تباع السيارة كيا جراند سيراتو 2024 داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و249.900 جنيه للفئة الأولى LX FO، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات HIGHLINE إلى مليون و449.900 وسط حالة من اختفاء ظاهرة الأوفر برايس.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية ومواصفات السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 في مصر

كيا جراند سيراتو 2024

مواصفات وتجهيزات كيا جراند سيراتو 2024

تضم السيارة كيا جراند سيراتو 2024 عددا من التجهيزات منها، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم "مالتي فانكشن"، مدخل USB، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مرايات كهربائية جانبية "ضم".

كيا جراند سيراتو 2024

وتحتوي السيارة كيا جراند سيراتو 2024 على تجهيزات أخرى منها فتحة سقف كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية وفرامل ABS وEBD، ومثبت سرعة، 4 زجاج كهربائي، مكيف هواء، جنوط.

كيا جراند سيراتو 2024

القدرات الفنية للسيارة جراند سيراتو 2024

تعتمد كيا جراند سيراتو 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مدعوم بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يستطيع أن ينتج 130 حصانا و192 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تقطع مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو 2024

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 الرسمية في مصر "بدون أوفر برايس"

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 1,249,900 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,379,900 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 1,449,900 جنيه.