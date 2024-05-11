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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة

مواصفات دونج فينج
مواصفات دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة

كشفت شركة دونج فينج عن طرازها الجديد دونج فينج MHero 1، حيث تنتمي دونج فينج MHero 1  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

مواصفات دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة

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كما ان سيارة MHero 1 تم تحويلها من مجرد مركبة عسكرية إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من السيارات الـ SUV الفاخرة.

- محرك دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة  :

مواصفات دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة

تعتمد سيارة دونج فينج MHero 1 الـ SUV الصينية الجديدة على 4 محركات كهربائية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك بمرحلتين واثنين من الأقفال الميكانيكية لضمان ترابط المحاور بإحكام، وتنتج قوة 800 كيلووات/ساعة ، أي ما يعادل 1088 حصان، ويصل عزم دورانها الي 1400 نيوتن/متر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

مواصفات دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة

كما تحتوى سيارة دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة على بطارية سعة 142 كيلووات/ساعة ويمكنها قطع مسافة تصل الي 450 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد

- مواصفات دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة :

مواصفات دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة

زودت سيارة دونج فينج MHero 1 الـ SUV الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية عريضة ، ومصابيح أمامية حادة تشبه الألواح المصفحة، وبها مقابض أبواب تشبه المسدسات ويصدر منها صوت تعمير مسدس في كل مرة يتم فيها غلق الأبواب، وتمتلك مقاعدها وظيفة التدليك، وبها شاشات كبيرة خلف المقود وأمام الراكب الأمامي وفي الزجاج الأمامي وفي الكونسول الأوسط، وبها كاميرا بدلا من مرآة الرؤية الخلفية.

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