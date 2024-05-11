سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة مويل 2024 ، وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن تلك السيارات رينو اوسترال، وشيرى 8 تيجو، وساوايست DX5، وجيلي جى اكس ٣ برو ، وتويوتا فورتشنر .

- رينو اوسترال موديل 2024 :

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

تحصل سيارة رينو اوسترال موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وقوة 160 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.9 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 55 لتر .

تبدأ أسعار رينو اوسترال موديل 2024 من مليون و 440 ألف جنيه، وتصل الي مليون 890 ألف جنيه .

- شيرى 8 تيجو موديل 2024 :

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

تصل قوة شيرى 8 تيجو موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وعزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر ، ويصل سعه خزان وقودها الي 51 لتر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

- ساوايست DX5 موديل 2024 :

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

سعه خزان وقود سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 يصل الي 45 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصان .

تتوافر سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 950 ألف جنيه .

- جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 :

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

قوة سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 تصل الي 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وعزم دورانها يصل الي 140 كم/ساعة، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 تباع بسعر 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 تباع بسعر 860 ألف جنيه .

- تويوتا فورتشنر موديل 2024 :

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

سعه خزان وقود سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل الي 80 لتر ، وبها عزم دوران 376 نيوتن/متر ، وتخرج قوة 234 حصان ، وتمتلك محرك سعه 4000 سي سي ، وبها خزان وقود سعه 80 لتر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون و 500 ألف جنيه .