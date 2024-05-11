سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة مويل 2024 ، وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن تلك السيارات رينو اوسترال، وشيرى 8 تيجو، وساوايست DX5، وجيلي جى اكس ٣ برو ، وتويوتا فورتشنر .
- رينو اوسترال موديل 2024 :
تحصل سيارة رينو اوسترال موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وقوة 160 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.9 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 55 لتر .
تبدأ أسعار رينو اوسترال موديل 2024 من مليون و 440 ألف جنيه، وتصل الي مليون 890 ألف جنيه .
- شيرى 8 تيجو موديل 2024 :
تصل قوة شيرى 8 تيجو موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وعزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر ، ويصل سعه خزان وقودها الي 51 لتر .
الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 175 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .
- ساوايست DX5 موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 يصل الي 45 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصان .
تتوافر سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 950 ألف جنيه .
- جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 :
قوة سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 تصل الي 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وعزم دورانها يصل الي 140 كم/ساعة، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 تباع بسعر 860 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 تباع بسعر 860 ألف جنيه .
- تويوتا فورتشنر موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل الي 80 لتر ، وبها عزم دوران 376 نيوتن/متر ، وتخرج قوة 234 حصان ، وتمتلك محرك سعه 4000 سي سي ، وبها خزان وقود سعه 80 لتر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون جنيه .
الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون و 300 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون و 500 ألف جنيه .