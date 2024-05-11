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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شانجان يوني تي 2024 تباع بهذه الأسعار

شانجان يوني تي 2024
شانجان يوني تي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يقدمها الصانع الصيني بمختلف فئاتها ومن ضمن تلك السيارات شانجان يوني تي موديل 2024 ، وتنتمي شانجان يوني تي لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي نتوافرة بالسوق المصري بدون أوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

شانجان يوني تي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

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- مواصفات شانجان يوني تي موديل 2024 :

شانجان يوني تي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

تمتلك سيارة شانجان يوني تي موديل 2024 العديد من المميزات الحديثة من ضمنها، 6 وسائد هوائية ، ووسائد ستائرية، وبها نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام للتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في المرتفعات HAC، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، وبها برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن.

شانجان يوني تي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

كما تحتوى السيارة شانجان يوني تي موديل 2024 على شاشة عدادات ديجيتال مقاس 10.3 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة ، وبها خاصية توصيل الهاتف الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

- محرك شانجان يوني تي موديل 2024  :

شانجان يوني تي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

سعه خزان وقود سيارة شانجان يوني تي موديل 2024 يصل إلي 55 لتر ، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 177 حصان، وعزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر  .

- أسعار شانجان يوني تي موديل 2024 :

شانجان يوني تي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شانجان يوني تي موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 430 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان يوني تي موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 530 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شانجان يوني تي موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 640 ألف جنيه.

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