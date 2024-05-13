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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات إم جي 4 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

مواصفات إم جي 4 الكهربائية
مواصفات إم جي 4 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

أعلن وكيل سيارات إم جي بالسوق المصري عن توافر طرازها الجديد إم جي 4 الكهربائية الجديدة ، وتطرح سيارة 4 الكهربائية بالسوق المصري لأول مرة ، وتنتمي إم جي 4  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وستظهر السيارة رسمياً لأول مرة في مصر يوم 15 مايو من الشهر الجاري .

مواصفات إم جي 4 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

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سيارة إم جي 4 الكهربائية الجديدة تنافس العديد من طرازات السيارات الجديدة من ضمنها، فولكس فاجن  ID 3، وتعتمد MG 4 على منصة انتاج MSP الجديدة .

- محرك إم جي 4 الكهربائية الجديدة :

مواصفات إم جي 4 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

تحصل سيارة إم جي 4 الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 167 حصان، وترتفع القوة لتصل الي 201 حصان، وتتسارع إم جي الصينية الكهربائية الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8 ثواني ، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة .

مواصفات إم جي 4 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

تتواجد سيارة إم جي 4 الكهربائية الجديدة بمجموعة من أحجام البطاريات والتي تبدأ سعتها من 51 كيلوواط /الساعة وتصل إلى 64 كيلوواط /الساعة ، وبالتالي يمكن لسيارة إم جي الجديدة ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 452 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها .

- أبعاد إم جي 4 الكهربائية الجديدة  :

مواصفات إم جي 4 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

تأتي سيارة إم جي 4 الكهربائية الجديدة  بالسوق المصري للسيارات بطول 4287 مم، وعرض 1836 مم، وارتفاع 1506 مم.

- مواصفات إم جي 4 الكهربائية الجديدة  :

زودت سيارة إم جي 4 الكهربائية الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، واجهة أمامية جادة ، ومصابيح رفيعة ، وبها اضاءة خلفية LED بـ عرض السيارة، وبها لمسات من سيارات الـSUV تظهر أسفل الأبواب ، وبها جناح خلفي للسيارة.

مواصفات إم جي 4 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

بالإضافة الي ان سيارة إم جي 4 الكهربائية الجديدة تمتلك أيضا، كونسول يحتوي علي محدد وضع القيادة، وفرامل يد الكترونية، وبها شاشة مركزية تعمل باللمس، وبها لوحة قيادة مع عدادات رقمية صغيرة خلف عجلة القيادة .

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