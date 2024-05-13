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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بمصر

أسعار ميني كوبر الهاتشباك
أسعار ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بمصر

كشفت شركة ميني البريطانية عن أطلاق طرازها الجديد ميني كوبر ، وتنتمي كوبر لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

أسعار ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بمصر

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- مواصفات ميني كوبر الهاتشباك الجديدة :

أسعار ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بمصر

زودت سيارة ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات الحديثة من ضمنها، مصابيح مستديرة ، وتطرح بطول 3.90 متر، وبها 3 أبواب فقط، وبها مصابيح تعمل بتقنية LED، وشاشة داخلية تعمل باللمس مستديرة في الوسط لعرض كل بيانات السيارة .

- محرك ميني كوبر الهاتشباك الجديدة :

أسعار ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بمصر

تحصل سيارة ميني كوبر الهاتشباك الجديدة علي قوتها من محرك ينتج قوة 115 كيلووات، أي ما يعادل 156 حصان، وتمتلك محرك اخر بقوة 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان .

أسعار ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بمصر

بالإضافة الي ان سيارة ميني كوبر الهاتشباك الجديدة يتوافر بها موديلين كهربائيين ينتجوا قوة تصل الي 135 كليووات، أي ما يعادل 184 حصان، وترتفع القوة في الإصدار الثاني الكهربائي لتصل الي 160 كيلووات، أي ما يعادل 218 حصان، وبها بطارية سعه 65 كيلووات/ساعة ، ويمكن لسيارة ميني كوبر الهاتشباك ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 400 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحن بطاريتها .

- سعر  ميني كوبر الهاتشباك الجديدة :

أسعار ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بمصر

تباع سيارة  ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بسعر 28.900 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 470 ألف جنيه مصري تقريباً .

وسعر الموديلين الكهربائيين الجديدين من ميني كوبر يصل الي 32.900 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 679 ألف جنيه مصري تقريباً .

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