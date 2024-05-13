رد حازم من حسام حسن على أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب

علق حسام حسن المدير الفني للمنتخب، على أزمة تعارض أجندة المنتخب مع مطلب الأهلي، قائلا: “أنا طالب 4 أيام زيادة قبل الأجندة؛ لوضع الخطط”.

ورفض الأهلي مقترح حسام حسن، بترك لاعبي النادي مع المنتخب قبل فترة التوقف الدولي بـ4 أيام.

وقال حسام حسن، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: “وبعدين أنا عاوز أعرف أنا في مهمة قومية ولا لآ؟!.. أعتقد إنها قومية، عشان اسمه منتخب مصر القومي”.

وأكد حسام حسن، أن: “مصلحة المنتخب مفروض أهم”، مضيفا: "بتقللوا من بوركينا فاسو اللي عندها 28 محترف وأنا عندي 8 بس؟، بلاش نسهل عدم وصولنا للمونديال".