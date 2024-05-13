صفي الدين متولي: مستقبل مصر للتنمية المستدامة قاطرة الأمن الغذائي

أشاد الدكتور صفي الدين متولي استشاري التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، بمشروع مستقبل مصر، والذي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من الحصاد اليوم الاثنين.

وقال صفي الدين متولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن التنمية المستدامة هى البداية من نقطة الا شيء الى نقطة المستدامة في كل شيء، وتبدأ ولا تنتهي، متابعا انه بمعنى تحويل ارص صحراء جراء إلى أرض خضراء منتجة.

وأضاف الدكتور صفي الدين متولي استشاري التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن مستقبل مصر للتنمية المستدامة قاطرة الأمن الغذائي، متابعا أن ٢.٢ مليون فدان في مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة وهذا الرقم مهول يسد الفجوة الغذائية ويساعم في جلب الدولارات من خلال التصدير.



