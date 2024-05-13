الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاح المرحلة الأولى لمشروع "مستقبل مصر"

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، صورة تذكارية ضمت عددا من الوزراء والمسئولين عن مشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.

وكان الرئيس السيسي قد شهد صباح اليوم حفل افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديدة.

ويعد مشروع "مستقبل مصر" للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.