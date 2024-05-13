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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: 2 مليون عامل في مشروعات مستقبل مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن لدينا ٢ مليون عامل في مشروعات مستقبل مصر، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن هناك نقلة زراعية تستهدف كثر من ٤.٥ مليون فدان.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع الصوب الزراعية يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعات، متابعا أنه تم إنشاء العديد من الصوامع لتستوعب زراعة 800 ألف فدان.

وتابع أحمد موسى، أن العميد بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر يدير بكفاءة مشروع مستقبل مصر، وهذا المشروع يتميز بإدارة رشيدة وحكمة متكاملة. 

وأشار أحمد موسى، إلى أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التنمية الزراعية في المحافظات، وتم انتاج مليون و 100 الف طن القمح بقيمه 330 مليون دولار في مشروع مستقبل مصر.
 

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