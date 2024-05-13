أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

يعد الباذنجان من أشهر أنواع الخضروات المنتشرة خلال فصلي الصيف والربيع بشكل واسع ويمكن طهيه بطرق متعددة .. فما فوائده وأضراره؟

وفقا لما جاء فى موقع “ هيلث ” نعرض أهم فوائد وأضرار الباذنجان.

فوائد الباذنجان

يحتوى الباذنجان على عدد كبير من العناصر الغذائية التى تجعله من أكثر الأكلات المفيدة لصحة الجسم.

يحتوي على مضادات الأكسدة

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في تقليل تلف الخلايا في الجسم والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل السرطان؛ يحتوي الباذنجان على العديد من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول مثل الأحماض الفينولية والفلافونويدات.



كما أنه يحتوي على الأنثوسيانين، وهي الصبغات التي تعطي الباذنجان لونه الأرجواني، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة مرتبطة بمضادات الالتهاب وتقليل خطر السمنة.



الوقاية من الأمراض

يفيد صحة الدماغ

يمكن لمضاد أكسدة آخر يسمى ناسونين حماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والمرض. فهو يقلل من الالتهاب في الدماغ ويمكن أن يحسن تدفق الدم والإشارات بين المشابك العصبية، وهي أماكن الاتصال والتواصل للأعصاب وهذا يمكن أن يجعل الباذنجان غذاءً مهمًا للحماية من الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر.

يحمي من أمراض القلب

توفر الحماية ضد أمراض القلب . يعد ضغط الدم المركزي، أو الضغط في الشريان الأورطي - الذي يرسل الدم من القلب إلى الجسم - مقياسًا تنبؤيًا لأمراض القلب والسكتة الدماغية ويساعد الأنثوسيانين على منع أكسدة الكولسترول الضار LDL، وهو ما يؤدي إلى تصلب الشرايين، والذي يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.



إدارة الوزن

يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات فعالة لفقدان الوزن، ويمكن أن يلعب الباذنجان دورًا في إدارة الوزن بسبب محتواه من الكربوهيدرات.



الباذنجان من الخضروات غير النشوية ومنخفضة الكربوهيدرات: يحتوي كوب واحد، بحجم كرة البيسبول تقريبًا، على أقل بقليل من 5 جرام من الكربوهيدرات.



يحتوي الباذنجان أيضًا على الألياف التى تساعد في تنظيم مستويات السكر والأنسولين في الدم وتدعم فقدان الوزن عن طريق تعزيز الامتلاء.



أضرار الباذنجان



في حين أن للباذنجان فوائد، إلا أن هناك بعض المخاطر المحتملة عند تناول الخضار بناءً على محتواها من القلويدات والأكسالات وقدرتها على التسبب في ردود فعل تحسسية.

الالتهابات ومحتوى قلويد

الباذنجان من أفراد عائلة الباذنجانيات إلى جانب الطماطم والفلفل الحلو والبطاطس. من مخاطر تناول الخضروات من عائلة الباذنجانيات أنها تحتوي على قلويدات و القلويدات هي مركبات مرتبطة بالالتهاب.

إذا كنت تعاني من حالة التهابية حالية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل العظمي، فقد يساعد تجنب الباذنجانيات في منع تفاقم الأعراض. الأبحاث مستمرة لتحديد التأثيرات الدقيقة لخضروات الباذنجانيات وقدرتها على التسبب في الالتهاب.



التهاب-المعدة

رد فعل تحسسي

العديد من الأطعمة يمكن أن تسبب الحساسية، مثل خلايا النحل والتورم. في حين أن الباذنجان ليس من مسببات الحساسية الغذائية الشائعة، فمن الممكن أن يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه الباذنجان.

مشاكل الكلى

يحتوي الباذنجان أيضًا على الأوكسالات، وهي جزيئات نباتية تتخلص منها الكلى ، ومع ذلك فإن تناول الكثير من الباذنجان قد يكون مشكلة بالنسبة لبعض الأفراد إذا كانوا يعانون من مشاكل في الكلى ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من الأوكسالات إلى الإضرار بوظيفة الكلى وقد تؤدي إلى حصوات الكلى.