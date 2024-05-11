6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

يعد الخوخ من الفواكه المنتشرة بكثرة فى الصيف وسعره فى تناول الجميع كما أن مذاقه شهي ويعمل على ترطيب الجسم بشكل كبير فى الحر .. ولكن ماهى فوائده وأضراره؟

فوائد الخوخ

ووفقا لما جاء فى موقع “medicinenet ” نعرض أبرز 6 أضرار و10 فوائد لإدخال الخوخ في نظامك الغذائي.



تحسين الهضم

يحتوي الخوخ على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان فتساعد الألياف غير القابلة للذوبان في حركة الأمعاء عن طريق امتصاص الماء وتقليل الإمساك وتساعد الألياف القابلة للذوبان في تقوية مناعة الأمعاء واستقرار نسبة السكر في الدم كما يمكن استخدام قشر الخوخ والزهور لصنع الشاي والمقويات المعروفة بتحسين عملية الهضم عن طريق تقليل الحموضة والتشنج وانتفاخ البطن .



صحة القلب

قد يكون للألياف ومحتوى البوليفينول الموجود في الخوخ دور في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدميتحكم.

محتوى البوتاسيوم المعتدل في الخوخ مهم للحفاظ على صحة الأوعية الدموية والقلب.



القلب

المناعة

الخوخ غني بفيتامين C وB المركب وفيتامين A ، وكلها تلعب دورًا في المناعة.

يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للخوخ باعتدال على تحسين بكتيريا الأمعاء الجيدة، والتي ترتبط بمناعة الأمعاء وصحة القلب وصحة الجلد.



يحتوي الخوخ أيضًا على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة والكاروتينات التي تحارب تلف الخلايا وبالتالي، يمكنها المساعدة في حماية بشرتك وأعضائك من الشيخوخة والأمراض الفيروسية المختلفة.



الحماية من السرطان



بسبب ارتفاع محتوى مادة البوليفينول، قد يكون الخوخ مصابا بالسرطان-خصائص القتال.

أفادت بعض الدراسات أن النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي تناولن حصتين على الأقل من الخوخ في الأسبوع كان لديهن معدلات أقل للإصابة بأنواع معينة من سرطان الثدي . ومع ذلك، فإن النتائج تحتاج إلى تأكيد من خلال دراسات واسعة النطاق.

السرطان



تقليل التهابات الجسم



مع انخفاض الالتهاب، قد يساعد الخوخ في إنشاء نظام مناعي أقوى وأفضل تدريبًا يساعد الجسم على مكافحة مرض السكري وأمراض المناعة الذاتية والأمراض المزمنة الأخرى.



تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلصات بذور الخوخ تقلل من استجابة الجسم للحساسية ، مما يساعد مرضى الربو والأكزيما والتهاب الشعب الهوائية .



صحة العين



البيتا كاروتين هو صبغة حمراء برتقالية موجودة في الفواكه والخضروات التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ، وهو فيتامين أساسي مهم لصحة شبكية العين ولها دور مهم في الرؤية.

ضعف-النظر



صحة الجلد

تشير بعض الأدلة إلى أن المستخلصات المصنوعة من نواة الخوخ أو زهور الخوخ يمكن أن تقلل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة.



يحسن الكلى:

المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة غالبا ما يحتاجون إلى نظام غذائي غنية بالألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة، ومع ذلك لا يمكنهم تناول العديد من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم .



يحتوي الخوخ على نسبة معتدلة من البوتاسيوم. وبالتالي، يمكن تناولها بأمان باعتدال من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى.



التهاب المعدة

من المعروف أن الخوخ يعالج قرحة المعدة والتهاب المعدة المزمن بسبب محتواه الغذائي.

فهي تساعد في الحفاظ على نباتات الأمعاء الصحية، وتقليل الحموضة، وتحسين عملية الهضم، وكلها تساعد في تخفيف أعراض التهاب المعدة.

التهاب المعدة



فقدان الوزن

بسبب محتواه من الألياف ومضادات الأكسدة، إذا تم تناوله باعتدال، فقد يساعد الخوخ في إنقاص الوزن والمساعدة في السيطرة على سلوك الشراهة.



بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخوخ على مركبات الفلافونويد المعززة لعملية التمثيل الغذائي مثل الكاتيكين، والتي يمكن أن تسرع عملية التمثيل الغذائي لديك ومعدل حرق السعرات الحرارية، مما يساعد في فقدان الوزن.

أضرار الخوخ

تناول الكثير من الخوخ في يوم واحد يمكن أن يسبب المشاكل التالية:

عسر الهضم

يحتوي الخوخ على سكريات طبيعية تسمى البوليول، والتي قد لا تتوافق دائمًا بشكل جيد مع بكتيريا الأمعاء وتسبب التشنجات والغثيان والانتفاخ .



النقرس

يحتوي الخوخ على كمية عالية إلى حد معقول من البيورينات و إذا تم تناول الخوخ بكثرة، يمكن أن يزيد من مستويات حمض اليوريك في الدم ويسبب النقرس و لا بأس من تناول الخوخ من حين لآخر، ولكن يجب تجنب تناوله بشكل زائد كل يوم.



القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي (IBS) عبارة عن مجموعة أعراض تتميز بتشنجات البطن المتكررة ونوبات الإمساك والإسهال وآلام المفاصل والشعور باعتلال الصحة العام وبعض الأطعمة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض القولون العصبي لدى الأفراد المعرضين للإصابة، وقد يكون الخوخ أحد هذه الأطعمة.

القولون العصبي



الحساسية الغذائية

تحدث الحساسية الغذائية عندما يكتشف جهازك المناعي عن طريق الخطأ أن بعض الأطعمة ضارة ولسوء الحظ، يعتبر الخوخ من أكثر أنواع حساسية الفاكهة شيوعًاوالتي قد تظهر على شكل حكة وتورم في الفم أو الحلق.

قد يكون لدى البعض إحساس بالحرقان عند تناول الخوخ. كانت هناك حالات نادرة من رد الفعل التحسسي، وهو رد فعل مميت يتميز بالتورم والطفح الجلدي وضيق التنفس والصفير والدوخة أو الإغماء وألم في الصدر .

سكر الدم Fluctu العوامل

محتوى السكر من الخوخ مرتفع. وبالتالي، إذا تم تناول الخوخ بكميات زائدة، فيمكن أن يفسد مستويات السكر بعد الأكل (بعد الوجبة) من الأفضل تناول الخوخ كإضافة إلى الخضار أو إضافته إلى الموسلي أو دقيق الشوفان أو كوجبة خفيفة بعد التمرين مع بعض التفاح.



تفاقم مرض الجزر المعدي المريئي

من المعروف أن الخوخ يسبب الارتجاع لدى الأشخاص المعرضين لمرض الجزر المعدي المريئي ومن الأفضل تجنب الإفراط في تناولها كوجبات خفيفة في منتصف الليل.