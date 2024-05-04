3 عادات خاطئة منتشرة عند تناول قهوة الصباح .. اكتشفها

تعد القهوة من أشهر المشروبات فى العالم وعدد كبير من الأشخاص لايستطيعون إكمال يومهم من دون تناولها خاصة فى الصباح.

ووفقا لما جاء فى موقع "إزفيستيا" قالت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إن القهوة تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يعد من أفضل المنبهات الطبيعية حيث يحفز النشاط العقلي والجسدي.

وتمنح القهوة الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية مثل الوقاية من حصوات المرارة والأوعية الدموية وخفض خطر الإصابة بداء السكري ولكن عند تناولها فى الصباح قبل وجبة الافطار فإنها تتحول لمشروب ضار .

تناول القهوة على معدة فارغة يزيد من مشاكل الجهاز الهضمي ويسبب حرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن وقد تسبب القرحة لذا يجب تناولها بعد الطعام.

وتناول القهوة مع الحليب قليلة الدسم أفضل للمعدة ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الحليب مصدر للكوليسترول ويجب إضافة كمية قليلة منها والكريمة يجب الابتعاد عنها قدر الامكان.

ونوهت الطبيبة إلى أن هناك عادة خاطئة أخرى حول شرب القهوة منتشرة بشكل كبير وهى تناولها مع قطعة من الكيك أوالحلويات فمن الأفضل تجنبها لأنها تؤثر سلبا على الرشاقة وصحة الأسنان.

وتمتلك القهوة فوائد عديدة منها زيادة حرق الدهون ورفع مستوى التركيز والتغلب على الاكتئاب وخفض خطر مرض ألزهايمر والحد من الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل الجلد والثدي والبروستاتا، ولكن يجب الايزيد تناول القهوة يوميا عن 4 فناجين.