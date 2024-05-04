عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

3 عادات خاطئة منتشرة عند تناول قهوة الصباح .. اكتشفها

صدى البلد

تعد القهوة من أشهر المشروبات فى العالم وعدد كبير من الأشخاص لايستطيعون إكمال يومهم من دون تناولها خاصة فى الصباح.

ووفقا لما جاء فى موقع "إزفيستيا" قالت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إن القهوة تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يعد من أفضل المنبهات الطبيعية حيث يحفز النشاط العقلي والجسدي. 

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

وتمنح القهوة الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية مثل الوقاية من حصوات المرارة والأوعية الدموية وخفض خطر الإصابة بداء السكري ولكن عند تناولها فى الصباح قبل وجبة الافطار فإنها تتحول لمشروب ضار .

تناول القهوة على معدة فارغة  يزيد من مشاكل الجهاز الهضمي ويسبب حرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن وقد تسبب القرحة لذا يجب تناولها بعد الطعام.

وتناول القهوة مع الحليب قليلة الدسم أفضل للمعدة ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن  الحليب مصدر للكوليسترول ويجب إضافة كمية قليلة منها والكريمة يجب الابتعاد عنها قدر الامكان. 

ونوهت الطبيبة إلى أن هناك عادة خاطئة أخرى حول شرب القهوة منتشرة بشكل كبير وهى تناولها مع قطعة من الكيك أوالحلويات فمن الأفضل تجنبها لأنها تؤثر سلبا على الرشاقة وصحة الأسنان.

 وتمتلك القهوة فوائد عديدة منها زيادة حرق الدهون ورفع مستوى التركيز والتغلب على الاكتئاب وخفض خطر مرض ألزهايمر والحد من الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل الجلد والثدي والبروستاتا، ولكن يجب الايزيد تناول القهوة يوميا عن 4 فناجين.

القهوة الجهاز الهضمي الأوعية الدموية السرطان السكري الكافيين القرحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

موضوعات متعلقة

بشرى لعشاقها.. 7 فيتامينات مهمة موجودة فى الرنجة

سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل

حير العلماء 50 عاما.. كشف سر ثقب القطب الجنوبي

الرنجة تحمي من أمراض المخ والأعصاب وتعالج المشاكل النفسية .. تفاصيل

هؤلاء ممنوعون من الرنجة في شم النسيم

أعشاب رخيصة تعالج 15 مشكلة.. اكتشفها

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

رغم فوائده .. هؤلاء ممنوعون من البروكلى| من هم

ترشيحاتنا

سوبر هالاند.. مانشستر سيتي يفوز بخماسية على وولفرهامبلتون في الدوري الإنجليزي

قصواء الخلالي: «اللي يقولك مصر تخاذلت عن القضية الفلسطينية حط صباعك في عينه»

وزير الخارجية المصري بمؤتمر القمة الإسلامي: 5 محاور لوقف العدوان الجائر على الفلسطينيين

الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

للمرة الـ36 في تاريخه.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني

صوتها قوي.. أحمد موسى: حفل أمال ماهر بالسعودية كان كامل العدد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

قافلة فتحة الساق | شيرين بـ فستان معدّل في حفل الكويت

الموسيقار محمد عبدالوهاب وميادة الحناوي حكاية حب منعتها من دخول البلاد.. ما القصة؟

فيديو

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ