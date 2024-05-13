نشأت الديهي: سيناتور أمريكي طالب بضرب فلسطين بالقنبلة النووية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دولة الاحتلال طالبت من السلطة الفلسطينية بإرسال ممثلين عنهم للمشاركة في إدارة معبر رفح ، لكن السلطة رفضت هذا الأمر .



وتابع "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن تل أبيب ترتكب حماقة ما بعدها حماقة فيما تفعله من جرائم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني صامد في ظل هذه الجرائم المتواصلة.

ولفت نشأت الديهي ، إلى أن هناك سيناتور امريكي شهير طالب بضرب فلسطيني القنبلة النووية والإنتهاء من الفلسطينيين مثلما فعلت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.