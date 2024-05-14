الإسكندرية لتداول الحاويات تسجل صافي ربح 4 مليارات جنيه خلال 9 أشهر

كشفت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للقابضة للنقل البحري عن ارتفاع أرباحها 26% خلال ال 9 أشهر الأولى خلال العام المالي الجاري.

أوضحت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تسجيل صافي ربح بلغ 4.027 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 3.192 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.125 مليار جنيه، مقابل 3.398 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

مؤشرات نصف سنوية

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 2.19 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.79 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري نحو 35%، من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.