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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيف زاهر يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك: اوعى الكمين

صدى البلد

وجة الإعلامي سيف زاهر رسالة هامة للاعبي الزمالك قبل العودة لمواجهة نهضة بركان عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : "إوعى الكمين"

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

 

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

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