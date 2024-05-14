مسئولان أمريكيان: قرار إسرائيل بتوغل شامل في رفح غير مؤكد

قدرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح في غزة للمضي قدمًا في توغل واسع النطاق في الأيام المقبلة، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين غير متأكدين حاليًا مما إذا كانت قد اتخذت قرارًا نهائيًا بشن هجوم واسع النطاق في الأيام المقبلة.

وقال اثنان من كبار المسؤولين في الإدارة لشبكة CNN إن الولايات المتحدة نفذت مثل هذه الخطوة في تحدٍ مباشر للرئيس جو بايدن.

وحذر أحد المسؤولين أيضًا من أن إسرائيل لم تقترب بعد من اتخاذ الاستعدادات الكافية – بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والنظافة والمأوى – قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليًا في رفح.

إذا واصلت إسرائيل عملية برية واسعة النطاق في رفح، فإن ذلك سيكون مخالفاً لأشهر من التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة للتخلي عن هجوم واسع النطاق على المدينة المكتظة بالسكان. وقد أعرب بايدن نفسه عن هذا التحذير بأكثر عباراته وضوحًا حتى الآن في الأسبوع الماضي، حيث أخبر إرين بورنيت من شبكة سي إن إن أن الولايات المتحدة ستحجب بعض شحنات الأسلحة الإضافية إلى إسرائيل إذا اتخذت مثل هذه الخطوة.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين: “كان الرئيس واضحًا في أنه لن يقدم أسلحة هجومية معينة لمثل هذه العملية في حالة حدوثها”. 'لم يحدث بعد.'

ومع دخول الحرب شهرها الثامن، يتساءل المسؤولون الأمريكيون بشكل متزايد عن النهج الذي تتبعه إسرائيل في التعامل مع الحرب، بما في ذلك الإشارة علناً إلى أنه من غير المرجح أن تحقق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس والقضاء على قيادتها.

وقال كيرت كامبل، الرجل الثاني في وزارة الخارجية، يوم الاثنين، إن هناك توترات واضحة بين البلدين حول 'ما هي نظرية النصر'.

واضاف “في بعض الأحيان عندما نستمع عن كثب إلى القادة الإسرائيليين، فإنهم يتحدثون في الغالب عن فكرة تحقيق نوع من النصر الساحق في ساحة المعركة، النصر الكامل.

وتابع كامبل، في إشارة على ما يبدو إلى إشارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة إلى 'النصر الكامل': 'لا أعتقد أننا نعتقد أن هذا أمر محتمل أو ممكن'. 'نرى أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الحل السياسي.

واستطرد كامبل في قمة شباب الناتو التي شارك في استضافتها معهد أسبن: 'إن هذا هو أحد الأسباب وراء تفاعل فريق الرئيس مع المنطقة المحيطة'.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد من أن التوجه 'المتهور إلى رفح' قد يكون له عواقب وخيمة.

وقال بلينكن يوم الأحد في برنامج 'لقاء مع الصحافة' على شبكة إن بي سي: 'من المحتمل أن ترث إسرائيل تمردًا مع وجود العديد من مسلحي حماس، أو، إذا غادرت، فراغًا مليئًا بالفوضى، وربما تملأه حماس'. '