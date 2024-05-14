تراجع الأسواق الأوروبية مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم الأمريكية

أغلقت الأسواق الأوروبية في المنطقة الحمراء مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية الجديدة.

أنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي التداول منخفضاً بنحو 0.30%، مع وجود البورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء. وقادت أسهم البناء والمواد الخسائر، بانخفاض 0.9%، في حين ارتفعت أسهم السيارات 1.4%.

وتراجع مؤشر DAX الألماني بنحو 0.18%، فيما خسر مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.12%، وأغلق مؤشر FTSE البريطاني على تراجع بنحو 0.22%

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل ، حيث يأمل المتداولون أن تكون العودة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي بعيدة عن الطاولة إلى حد كبير على الرغم من سلسلة التضخم الأخيرة التي تجاوزت المتوقع.

وتترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أميركية تشمل مؤشري أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين.

ومن المرتقب صدور بيانات تضخم نهائية في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، في وقت لاحق من الأسبوع لاستشفاف توقعات بشأن مسار السياسة النقدية في العالم.

وقفزت أسهم مجموعة ميرسك للشحن بنحو8 % إلى قمة المؤشر ستوكس 600 مع استئناف التداول بعد يومين.

وسجل قطاعا السفر والترفيه أعلى المكاسب بين القطاعات بينما سجل المؤشر الفرعي للبناء والمواد الخام أسوأ أداء.

وارتفعت مجموعة التشخيص الطبي الإيطالية دياسورين 2.3% لتسجل بذلك صعودا للجلسة الثانية عقب إعلان أرباح الربع الأول .

وارتفع سهم سيكونومي الألمانية للإلكترونيات الاستهلاكية 4% بعد إعلان أرباح العام بأكمله التي فاقت التوقعات.