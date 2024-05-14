مشروع مستقبل مصر يحل بالخير على المواطنين.. فماذا يقدم لهم؟

يعد مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وأحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

وفي هذا الصدد، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ماذا يقدم مشروع مستقبل مصر للمواطن؟

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين، منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 1000 فدان.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه، تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالى طول نحو 500 كيلو متر وعرض 10 أمتار، وحفر آبار مياه جوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجا وات، وإقامة شبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلو متر يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبان إدارية وسكنية.

وطالب الرئيس السيسي، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالإعلان عن تكلفة مشروع ضمن مشروعات الري للوزارة.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، أمس الاثنين: “يا دكتور هاني، قول الفلوس اللي دفعتهم، عشان نستفيد من 7.5 مليون متر مكعب، دفعتوا كام؟ قول يا دكتور رقم محدش ينساه”.

خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية

وتابع الرئيس السيسي: "الرقم 190 مليار جنيه، المصريين وسواء رأي عام أو مفكرين، يقولك وديتوا الفلوس فين؟ مكنش عندي خيارات تانية، نسيب بلدنا كده وتخرب، لأ ننفق إنفاق عالي جدا في سبيل إن الدولة تعيش، طب رشيد ومآخذ رشيد كام؟ الدكتور شاكر عايز لمحطات الكهرباء 50 مليار جنيه للمحولات بتاعتهم".

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أهمية افتتاح مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قائلا: "هذا المشروع يمثل فكر شمول التنمية، فالجمع بين موسم الحصاد وافتتاح المنطقة الصناعية يمثل تنمية زراعية وصناعية".

وأضاف كمال، في تصريحات له: “رأينا من ضمن الافتتاحات مصانع الأعلاف والأغذية المحفوظة وصوامع الغلال ومحطات تجهيز التصدير”، لافتا إلى أن المشروع عبقرى بطبيعته ويقع بالقرب من "محور روض الفرج الطبعة"، وفى الظهير الصحراوى لخمس محافظات هامة وبالقرب من الموانئ والمطارات.

وأشار أشرف كمال إلى أنه تمت إضافة مئات الآلاف من الأفدنة والقمح وبنجر السكر والبطاطس التى لها مصنع مميز ومصنع للسكر، وهى إنجازات كبيرة فى هذا السياق وإنتاج حيوانى مميز، وطاقة تخزينية كبيرة من المصانع.

كيف يؤثر المشروع لتوفير العملة الصعبة؟

وأوضح أشرف كمال أن هناك استراتيجية للتنمية الزراعية فى مصر المستدامة المحدثة 2030، كما أن الدولة اتبعت خطة دؤوبة لتوفير السلع الغذائية إنتاجا وتسويقا.

جدير بالذكر أن مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية هو باكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويمثل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة نقلة نوعية كبيرة جدًا لمصر، ويعد إضافة كبيرة للأمن الغذائي المصري، ووجود فائض لتصدير الحاصلات الزراعية، ويوفر العديد من المحاصيل الزراعية مثل القمح وبنجر السكر، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع القائم على تلك الزراعات، ويوفر العديد من فرص العمل للمصريين.

كما أشار الرئيس السيسي- خلال الافتتاح، إلى نقطة مهمة جدًا وهي كيفية تعظيم الاستفادة من المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إن مصر تعاني ندرة المياه وبدأت في تطوير أساليب الري الخاصة بها.