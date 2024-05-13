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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استصلاح 4.5 مليون فدان.. "جهاز مستقبل مصر" يكشف تفاصيل مشروع التنمية المستدامة| فيديو

العقيد بهاء الغنام
العقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية

قال العقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، إن الدولة تضع خطة ممنهجة لمشروعات مستقبل مصر منذ عام ٢٠١٧، لافتا الي ان الخطة تستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان.

وتابع العقيد بهاء الغنام ، خلال لقائه لبرنامج " الخلاصة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن المشروع يعمل بخطط علمية ومستهدف منه الوصول لمقومات نجاح للوصول للاهداف الموضوعة.

وتابع : بدأنا العمل بشكل منهجي وعلمي في فكرة الاستصلاح وحفر الآبار في ظل وجود اضطراب في توفر المياه مع الزيادة السكانية .

وواصل : بدأنا مؤخرا في معالجة مياة الصرف الزراعي واستخدمها في ري الزراعات ، ويتم معالجة مياه الصرف الزراعي بالحمامات في اتجاه الشمال .

الزيادة السكانية المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر برنامج الخلاصة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهاز مستقبل مصر

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