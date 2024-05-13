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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو زراعة بالنواب: مشروع "مستقبل مصر" قاطرة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، قائلاً إن المشروع من المشروعات القومية الزراعية الصناعية العملاقة ويعد قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما يعود بالخير الكبير علي الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة.

وقال النائب عادل عامر إن مشروع مستقبل مصر بداية عهد جديد في الزراعة المصرية، وتوفير المنتجات الزراعية بأفضل جودة وأقل أسعار ، مشيداً بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في إطار مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قائلآ: "لما بنعمل المشروع لازم نستهدف نحقق كل النتائج.. لما بقول ازرع 2 مليون فدان يبقي استهدف 2 مليون فدان".

وأضاف عضو لجنة الزراعة أن حديث الرئيس  السيسى عن ضخامة الإنتاج حتى نستطيع التصدير والحصول على الدولار، أمر في غاية الأهمية ويحتاج منا جميعا أن ندعم المشروعات القومية والأفكار الشابة التي تبدأ في الخطوات الأولى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه النقاط الصغيرة هي التي تنتقل بنا إلى ضخامة الإنتاج.

ونوه النائب عادل عامر بأن مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية، سيكون عاملا مهما في تشغيل ملايين الشباب والحد من البطالة ، كما أنه يوفر المنتجات الزراعية بجودة عالية وبسعر مناسب للمواطنين وتصدير الفائض للسوق الخارجي ويحقق الأمن الغذائي وصولا إلي الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية .

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