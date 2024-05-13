مسؤول بـ"مستقبل مصر": ندرس استخراج النشا من البطاطس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز

قال المهندس محمد، أحد المسؤولين في مشروع "مستقبل مصر"، إن مستقبل مصر يزرع عدة أصناف من البطاطس سواء البطاطس الخاصة بالمائدة أو البطاطس التي تستخدم في صناعة الشيبسي، مضيفًا أن هناك توسع دائم في زراعة البطاطس في مشروع مستقبل مصر.



وتابع "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن البطاطس من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، لأن البطاطس تستخدم محليًا بصورة كبيرة، ويصدر الفائض للخارج، وهناك مخطط لاستنباط النشا من البطاطس، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز.



ولفت إلى أن مصر تصدر جزء كبير من البطاطس للإتحاد الأوربي والدول العربية، مشيرًا إلى أن البطاطس في مشروع مستقبل مصر تمتاز بالجودة العالية.



وأشار إلى أن مشروع مستقبل مصر يستخدم الري الحديث، وهذا يوفر بصورة كبيرة في استخدام المياه، خلاف توفير المياه اللازمة للزراعة، مضيفًا أن زراعة البطاطس في مصر أعلى مما هو موجود في أوروبا وهذا ما أخبره أحد الخبراء خلال زيارته لبريطانيا.