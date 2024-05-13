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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقيب الزراعيين: المساحات المزروعة بمشروع مستقبل مصر تحقق عوائد مربحة

صدى البلد

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر يساهم بقوة في التنمية بمصر الشاملة ويُسعد المصريين لاهميته المستقبلية.

وأضاف سيد خليفة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع مستقبل مصر تنميه الشامله مستدامه، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجهها رسائل مهمه بانشاء شبكة الطرق العملاقة، والتوسعات في محاور الطرق لتوفير مساحات صالحه للزراعة.

وتابع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن القطاع الخاص يصلح الاراضي معتمدا على شبكه شبكه طرق عملاقة، ولاول مرة يتم الكشف عن 700 الف فدان في منطقة الكفرة، لافتا إلى أن السيسي حريص على تطوير الري باستخدام الآليات الحديثة.
 

 

الزراعيين الدكتور سيد خليفة الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي الطرق العملاقة المساحات المزروعة صادرات مصر الزراعية قناة صدي البلد

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