فرج عامر: تصريحات حسام حسن صحيحة

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن تصريحات حسام حسن التي أثارت جدلًا كبيرًا في الساعات الماضية صحيحة والدوريالمصري لا يفرز لاعبين جيدين صحيحة.



وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن عندما كان مدربًا لفريق سموحة كان له دور كبير في تطوير أحمد فتوح، وتحدثت مع اللاعب وقتها بأن عليه الاستفادة من حسام لتطوير موهبته، وأنه سيكون له دور كبير في الاحتراف الأوروبي مستقبلا".

وأوضح فرج عامر أن الأهلي عليه اللعب بقوة منذ الدقيقة الأولى أمام الترجي التونسي، متمنيا تتويج الفريق الأحمر باللقب، مشيرا إلى أن القلق من التحكيم وكذلك استفزاز لاعبي الأهلي، كما أن الفريق التونسي مختلف عن الموسم الماضي ويضم عناصر جيدة.





واكد أنه من الصعب الحديث عن ملف الصفقات حاليا، خصوصا من الأهلي أو الزمالك في ظل ارتباط الناديين بمباريات محلية وقارية.