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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أجهزة مدن الصالحية الجديدة والشيخ زايد والعبور تواصل أعمال رفع الكفاءة والتطوير

صدى البلد

واصلت أجهزة تنمية مدن الصالحية الجديدة، والشيخ زايد، والعبور، أعمال رفع الكفاءة والتطوير والنظافة، للطرق والمسطحات الخضراء، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير سبل الراحة للسكان.

وفي مدينة الصالحية الجديدة، تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، أعمال الترميمات والصيانة الجارية للطرق بالمدينة، وذلك في إطار مشروعات التطوير المستمرة التي تشهدها المدينة.

 وأكد المهندس خالد شاهين، أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الأوقات المحددة، حيث تعد الأعمال جزءا من خطة شاملة لتحسين وتطوير الطرق والمرافق بمدينة الصالحية الجديدة، والتي تشمل أيضًا تحسين شبكات الاتصالات والمسطحات الخضراء.

وتفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز، ومديرو الإدارات التنفيذية الحالة العامة بالحي السادس عشر، والحي الأول، حيث تم تفقد الطرق الرئيسية والفرعية والحدائق بين العمارات، والنظافة العامة بجميع المجاورات، وتم التوجيه بتكثيف البرنامج الدورى لأعمال الصيانة والرعاية للمسطحات الخضراء.

كما أكد رئيس الجهاز ضرورة تحسين وضع الحدائق والمزروعات، وكذا تكثيف أعمال النظافة وتغيير صناديق القمامة المتهالكة، محذراً من أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات على الشركة واستبعادها من أعمال الصيانة، بجانب تنفيذ الأعمال المطلوبة خصماً من حسابها.

 وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، رفع كفاءة الطرق والأرصفة والكهرباء والزراعة والنظافة والتجميل، والحالة العامة بالأحياء الأول والخامس والتاسع.

كما تفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال إعادة الشي لأصله من أسفلت لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بالحي الثامن، وكذا استكمال الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة والإنترلوك بالإسكان العائلي (٤ &٦).

ووجه رئيس الجهاز بتكثيف أعمال النظافة بالتجمعات السكنية والمسطحات الخضراء، والعمل على إزالة مختلف العقبات التي تواجه الشركات العاملة بالمدينة من تطوير ونظافة وخلافه.

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