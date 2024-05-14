وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان

عبر معبر الزمراني..

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بوصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق.

وأشار المصدر ذاته إلي عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين قادمين من لبنان عبر معبر جوسيه بريف حمص.

أوضحت كذلك؛ انه تم عند المعبر تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال.

وكان وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أعلن في وقت سابق عن العودة لتسيير رحلات “عودة طوعية” للاجئين السوريين من لبنان نحو سوريا.

وبحسب الموقع الرسمي لحزب “الكتائب” اللبنانية، ووسائل إعلام لبنانية، فقد قال شرف الدين ،أن أولى هذه الرحلات ستنطلق اليوم الثلاثاء.

كما ستتكون من ألفي لاجئ، على أن تتبعها قافلة ثانية بعد أسبوع.

وعبر شرف الدين استعداده لزيارة سوريا إذا جرى تكليفه بذلك رسميًا، “لبحث موضوع عودة النازحين واللاجئين السوريين”.

فيما تقلت قناة الجديد عن مصادر في الأمن العام اللبناني قوله أن “النازحين” (في إشارة إلى اللاجئين) سيعودون مع مواشيهم إلى سوريا، وأن قوافل عودة “النازحين” إلى سوريا تتكون مما يتراوح بين 200 و300 نازح، والكلام عن ألفي نازح غير صحيح.

